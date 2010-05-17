У Черкаській області рівень злочинності зріс на 16%

За чотири місяці 2010 року рівень загальної злочинності на території Черкаської області зріс 16%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прокурор Черкаської області Микола ЛІСОВИЙ.

На 11% зросла кількість крадіжок. Крім того, за цей період на 27% збільшився рівень групової злочинності. За словами прокурора, це обумовлено змінами до законодавства, зокрема зменшенням рівня вартості викраденого, з якої настає кримінальна відповідальність. Іншою причиною зростання цих видів злочинів прокурор Черкащини називає тяжкі економічні обставини.

Зниження злочинності відбулося за такими категоріями злочинів: навмисні вбивства, завдання тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, розбої та грабежі.

Ріст загальної злочинності зафіксовано у Драбівському, Золотоніському, Смілянському та Чорнобаївському районах.

Рівень розкриття злочинів за 4 місяців цього року становив 80%. Лише 460 злочинів із понад 3 тисяч залишилися нерозкритими.