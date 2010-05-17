Британську горілку визнали найкращою в світі

Виробник горілки Chase Vodka з Великобританії зайняв перше місце на міжнародному дегустаційному конкурсі в Сан-Франциско, обійшовши 249 конкурентів, включаючи продукцію з Росії та Польщі, повідомляє ВВС.

Горілку під брендом Chase виготовляють з картоплі. Вперше ця горілка була випущена в 2008 році компанією з виробництва картопляних чіпсів Tyrrell`s, заснованою Уїльямом Чейзом. В тиждень виготовляють всього тисячу пляшок.

Газета.Ru