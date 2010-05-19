В Україні 8 з 12 зразків перевіреного згущеного молока – фальсифікат

Про це повідомив президент Центру експертиз "Тест" Валентин Безрукий на прес-конференції у Києві.

Фахівці Центру експертиз “Тест” провели дослідження трьох молочних продуктів: згущеного молока, сиру та йогурту. Найгірша ситуація зі згущеним молоком. За повідомленням, тестували 12 марок: сім згущеного молока і п`ять вареного згущеного молока. В результаті – вісім фальсифікатів, а виготовляють їх три заводи під різними торговими марками.

Експерт зазначає, що за минулорічними результатами тестування згущеного молока, чотири з шести торгових марок виявилися фальсифікатами. Представники Центру обурюються, що вже не перший рік одні і ті ж виробники попадаються на заміні до 90% тваринного жиру рослинним, не вказуючи його в складі, при цьому продовжують називати свій продукт "молоко". А контролюючі органи ігнорують таку відверту фальсифікацію.

Експерти повідомляють, що оцінка "відмінно" у марок "Заріччя" і "Першотравневий МКК". Загальна оцінка "погано" у згущеного молока "Бахмачконсервмолоко", "Варіатор", "Весела ферма", "Ічня" і "Омка". Причому у "Бахмачконсервмолоко" повторно виявили немолочний жир, у "Варіатор" – немолочний жир і фарбник. У молока "Омка" до проблем з фарбником додався немолочний жир. Серед вареного згущеного молока загальну оцінку "погано" одержали зразки "Весела ферма", "Ічня" і "Полтавська ласунка" через високий (більше 88%) вміст немолочного жиру.

У Центрі констатують, що, на жаль, фальсифікат не завжди дешевший за якісну продукцію, тому ціна не може бути достовірною підказкою споживачам.

За словами В.Безрукого, фальсифікація молочних продуктів рослинними жирами розповсюджується дуже швидко, охоплюючи все більше категорій і торгових марок. “Виробників не лякає ні введення нових стандартів, ні нових законів, що посилюють вимоги до молочних продуктів. Ми плануємо продовжувати тестувати молочні продукти. Найближчим часом будуть результати по молоку і сметані, запланований ще один тест по сиру і твердим сирам", - коментує він.