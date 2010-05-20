На Львівській залізниці склали новий граф руху

На Львівській залізниці завершили розробку графіка руху пасажирських поїздів на 2010-2011 роки, який вводять з 30 травня 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської залізниці, залізничники призначили додаткові поїзди, підготували квиткові каси, провели інструктаж для всіх категорій працівників.

Зокрема, для забезпечення комфортного та зручного перевезення більшої в літню пору кількості пасажирів на Львівській передбачили додаткові поїзди: № 268/267 Львів-Херсон (курсуватиме через день); № 256/255 Львів-Сімферополь (щодня); № 295/296 Івано-Франківськ-Сімферополь (щодня).

Для обслуговування пасажирів на вокзалах залізниця підготувала 396 квиткових кас.

Крім того, готуються до літніх перевезень і залізничні цехи харчування. У новому літньому сезоні відкриють додаткові торгові заклади на вокзалах і в поїздах, зокрема до складу поїзда № 256/255 Львів-Сімферополь введуть два вагони-ресторани. У той же час проводиться технічний огляд і ремонт холодильного та теплового обладнання для забезпечення належного температурного режиму зберігання і приготування продуктів харчування.

Нагадаємо, що новий літній графік руху поїздів на території України вводиться з 30 травня 2010 року.