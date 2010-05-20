«Славутич» відмінив свято пива в Запоріжжі

Компанія «Славутич», Carlsberg Group, виробник пива та безалкогольних напоїв, вирішила не проводити цього року традиційне міське свято в центральному парку культури і відпочинку Запоріжжя «Дубовий гай». Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, основні причини такого рішення – невизначеність у галузі, державний тиск і недобросовісна конкуренція з боку виробників міцного алкоголю.

«Проведення свята для жителів міста ніколи не було для нас комерційним проектом. Ми прагнули подарувати запорожцям яскраві позитивні емоції, можливість відсвяткувати прихід справжнього тепла, відкрити сезон відпочинку на природі. При цьому ми завжди пропагували відповідальне і помірне споживання пива, стежили за порядком і чистотою. Проте зараз ми змушені відмовитися від нашої традиції, що також є поганою новиною для адміністрації парку, адже засоби, які ми платили за оренду, адміністрація комплексу використовувала для впорядкування свого господарства», - додав директор запорізького заводу «Славутич» Богдан БІЛАНЧУК.

Довідка УНІАН. Власником компанії «Славутич» є Carlsberg Group. Carlsberg – четверта в світі пивоварна группа. Компанія володіє портфелем з 500 пивних і значної кількості брендів безалкогольних напоїв. Продукти компанії продають більш ніж на 150 ринках.

До складу групи Carlsberg в Україні входять: ВАТ ПБК «Славутич» у місті Запоріжжя, Київський пивоварний завод «Славутич» і ВАТ «Львівська пивоварня». В Україні компанія представляє ТМ «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтіка», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Арсенал», «Хмільне», квас «Тарас».