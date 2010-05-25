У Києві вартість житла економ-класу може знизитися на 10-15%

Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку Києва до кінця поточного року може знизитися на 10-15%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучила генеральний директор консалтингової компанії Knight FrankLLC Ukraine Ярослава ЧАПКО під час Raiffeisen Private Wealth Forum 2010.

За її оцінками, до кінця року на об`єктах бізнес-класу, введених в експлуатацію, можливе незначне зростання вартості квартир, а в незавершених об`єктах, що перебувають на невисокому ступені будівництва, - незначне зниження вартості житла.

Я.ЧАПКО вважає, що к сегменті елітного житла на первинному ринку столиці очікується стабілізація цін.

Експерт пояснила, що незначне зниження вартості елітного житла відбувається технічно, оскільки розкид цін у цьому сегменті становить від 5 до 14 тис. дол./кв. м.

«Поява нових об`єктів з цінами, нижче від середньо ринкових, дає технічну корекцію вниз, а при підвищенні готовності об`єктів ціна технічно підвищується. Ціни досить стабільні вже три квартали», - додала вона.

Я.ЧАПКО відзначила, що сьогодні попит спостерігається здебільшого у сегменті житла економ-класу. Покупці готові розглядати купівлю квартири економ-класу вартістю до 80-90 тис. дол.

«Навіть за такого бюджеті для того, щоб сім`я змогла виплатити таку квартиру, загальний бюджет сім`ї має бути не меншим від 4,5-5 тис. дол. Для економ-класу це сьогодні нереально. Чекати поголовного зниження цін до 500-700 дол. за 1 кв. м я б теж не стала, особливо в Києві», - вважає вона.

При цьому близько 85% покупців готові купувати побудоване і введене в експлуатацію житло. «Незначний обсяг продажів у нас припадає на двох-трьох забудовників, які мають хорошу репутацію і дають хорошу динаміку будівництва, де працюють крани і робітники. По таких об`єктах покупець готовий розглядати придбання недобудованих квартир», - пояснила експерт.

За словами гендиректора компанії, якщо у першому-другому кварталі 2009 року девелопери при купівлі житла на первинному ринку надавали знижки в районі 30%, то зараз вони перестали надавати дисконт, максимум, на який можна розраховувати, - це 5-7%.

За даними компанії, у першому кварталі цього року середня вартість житла економ-класу на первинному ринку столиці становила 1 тис. 298 дол./кв. м, бізнес-класу – 2 тис. 078 дол./кв. м, елітного житла – 7 тис. 238 дол./кв. м.

Я.ЧАПКО додала, що цього року у Києві налічується 85 житлових об`єктів, що будуються, з яких близько 40 – заморожено. При цьому офіційно девелопери заявляли про припинення будівництва тільки 15 об`єктів.

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована в Лондоні 110 років тому і є одним з найбільших гравців на міжнародному ринку нерухомості. На сьогодні Knight Frank спільно зі своїм стратегічним партнером – компанією Newmark нараховує 196 офісів у 38 країнах світу і об`єднує понад 6770 фахівців.

В Україні і Росії Knight Frank надає повний комплекс агентських і консалтингових послуг в усіх сегментах ринку нерухомості. За час роботи в Росії і Україні послугами Knight Frank скористалися понад 500 великих російських і міжнародних компаній.