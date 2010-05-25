У Донецькій області кількість безробітних скоротилася на 23%

У Донецькій області за січень-квітень цього року кількість зареєстрованих безробітних скоротилася на 23,2% і на 1 травня становила 31,4 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

У повідомленні зазначається, що чисельність зареєстрованих безробітних у регіоні на кінець 2009 року становила 40,9 тис. осіб.

В ОДА також повідомили, що чисельність громадян, які мають статус незайнятих громадян, на кінець квітня 2010 року становила 32,8 тис. осіб, що на 21,2% або на 8,8 тис. осіб менше, ніж на кінець 2009 року (було 41,6 тис.).

Загалом, на обліку в державній службі зайнятості впродовж січня-квітня 2010 року перебувало 70,6 тис. жителів області, не зайнятих трудовою діяльністю, що на 32,7% менше, ніж у січні-квітні 2009 року. Працевлаштовано було 13,7 тис. громадян або 19,4% від загальної чисельності незайнятих громадян, які перебували на обліку.