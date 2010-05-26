Азаров доручив забезпечити українців якісною питною водою

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив віце-прем’єр-міністрам Віктору ТИХОНОВУ, Володимиру СЕМИНОЖЕНКУ, а також міністру з надзвичайних ситуацій Нестору ШУФРИЧУ здійснити заходи із забезпечення громадян якісною питною водою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення М.АЗАРОВ зробив на засіданні Кабінету міністрів.

«Просто констатувати, що стільки-то джерел непридатні для вживання – це не робота. Я не бачу, як людей забезпечують нормальною питною водою там, де виявлено, що джерела непридатні для використання води», - сказав М.АЗАРОВ.

Голова уряду звернув особливу увагу В.СЕМИНОЖЕНКА, В.ТИХОНОВА і Н.ШУФРИЧА на необхідність виконання відповідних заходів. «Усі люди в Україні щодня повинні мати доброякісну питну воду», - підкреслив він.