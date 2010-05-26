Встановлено новий пивний рекорд України

Під час святкування 30-річчя корпорації «Оболонь», найбільшого виробника пива та безалкогольних напоїв, 22 травня був встановлений новий рекорд України. Представники Національного проекту «Книга Рекордів України» зафіксували найчисельніший пивний тост. У встановленні рекорду взяли участь 2123 працівника корпорації, які одночасно проголосили тост «За Оболонь!», повідомила УНІАН прес-служба компанії.

Звертаючись до працівників, президент ЗАТ «Оболонь» Олександр СЛОБОДЯН повідомив, що «Оболонь» як національна корпорація є прикладом для багатьох українських компаній і для того бізнесу, який сьогодні тільки народжується, чи буде народжуватися завтра в Україні». Оголошуючи наміри на наступні десять років, О.СЛОБОДЯН зазначив, що мета «Оболоні» - «стати міжнародною компанією зі штаб-квартирою в Україні».

Представник Національного проекту «Книга Рекордів України» В`ячеслав ТОДОРАШКО, коментуючи новий рекорд України, повідомив, що «доброзичливість та благі наміри організаторів, які зібрали своїх співробітників, – це першопричина цього унікального досягнення. Ювілей, у першу чергу, показує їхнє єднання як однієї команди».

Відео можна переглянути тут - http://www.youtube.com/watch?v=I1A3z2XBA7U

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.