«Укрзалізниця» призначила для пасажирів влітку 21 поїзд

Станом на 8 червня «Укрзалізниця» призначила для перевезень влітку 21 поїзд, оскільки кількість пасажирів влітку збільшується в два рази.

Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, найбільше поїздів (18) курсуватиме в кримському напрямку і 2 - до Одеси.

Робота з вивченню попиту і призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрями триває. У зв`язку з цим «Укрзалізниця» закликає пасажирів заздалегідь планувати свої подорожі і купувати проїзні документи.

За даними відомства, на сьогодні вільні місця в кримському напрямку є. Наприклад, з Києва сьогодні у напрямку Криму на 9 червня є більш як 1200 вільних місць, на 10 червня - понад 1300, на 11 червня – більш як 1900, на 16 червня – більш як 3000 вільних місць.

В цілому для забезпечення літніх перевезень 2010 року залізничники задіюють 6297 пасажирських вагонів, із них 1798 - вагони, обладнані системою кондиціонування повітря.

Також залізниці потурбуються і про маленьких пасажирів, для чого буде сформовано 5 поїздів для призначення спеціальних «дитячих» поїздів, які відправлятимуть дітей до місць відпочинку. Всі ці поїзди будуть обладнані ременями безпеки для запобігання падінню з верхніх полиць.

Для оформлення проїзних документів у далекому і приміському сполученні готуються до відкриття 175 додаткових кас: 16 - на Донецькій залізниці, 15 - на Одеській, 17 - на Південній, 44 - на Південно-Західній, 83 - на Придніпровській.