Хто скільки має заробляти на соціально значущих товарах?

Міністерство економіки підготувало проект постанови КМУ “Про деякі питання ціноутворення на окремі соціально значущі продовольчі товари”.

Цим проектом вносяться зміни щодо конкретизації переліку соціально значущих товарів та визначається, хто скільки буде заробляти на торгівлі продовольством, зазначають в Українській аграрній конфедерації.

Запропонований варіант відносить до соціально значущих товарів практично усі продовольчі товари масового споживання та чітко визначає, що гуртовики зароблятимуть 5%, роздрібні торгівці – 10%. Також Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, окрім 14 видів продовольства, зможуть додатково регулювати гуртово-відпускні ціни на хліб масових сортів. Згідно з діючими нормами, їм дозволено регулювати або встановлювати на хліб лише граничні торговельні надбавки до гуртової ціни виробника.

Нагадаємо, нещодавно аграрні чиновники заявляли про відмову від регулювання цін та зміну концепції адміністративного регулювання цін на продовольство для підтримки малозабезпечених верств населення на більш ефективну адресну допомогу цим верствам населення.