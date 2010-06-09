Через місяць на мосту Патона почнуть ремонт

Судячи з усього, найближчим часом Куренівка і Сирець зупиняться в заторах. На Подільському спуску, який сполучає Куренівку з центром, обмежать рух до 13 червня – тут ремонтуватимуть дорожнє покриття і закриють одну смугу. Це означає, що ще більше машин буде на вул. Теліги, адже це один з небагатьох варіантів об`їхати спуск.

А вже з середини липня на мосту Патона почнуть ремонтні роботи. Як сказав гендиректор «Київавтодору» Георгій ГЛІНСЬКИЙ, тут мінятимуть асфальт на тротуарі: «Обмежувати рух не будемо, йдеться тільки про тротуари, а спецтехніка підвозитиме матеріали і робочий інструмент тільки вночі. Ніхто і не помітить».

Роботи, за його словами, затягнуться десь до кінця літа. Правда, столичні водії, згадуючи попередні роботи на мосту, не такі оптимістичні. «Минулого року теж говорили, що проблем не буде. Але міст і під`їзди до нього стояли майже все літо», — згадує водій з 20-річним стажем Ігор МАЩЕНКО. Хоча, тоді об`єм робіт був більший. У 2011 році ситуація може повторитися: на Патона хочуть поміняти покриття, доведеться перекривати до двох смуг.

“Сьогодні”