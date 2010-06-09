В Івано-Франківську заборонять продаж алкоголю вночі

В Івано-Франківську заборонять продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у роздрібній торгівельній мережі в нічний час, повідомляє прес-служба Івано-Франківської міської ради.

За повідомленням, на сьогодні в місті роздрібна торгівля алкогольними напоями здійснюється в 635 закладах торгівлі. Значна кількість закладів розміщена в житлових будинках, що створює незручності для мешканців. Також відмічають непоодинокі випадки зловживання слабоалкогольними та алкогольними напоями молоддю міста, зокрема в нічний час.

Зазначають, що з метою впровадження державної політики щодо попередження вживання алкогольних напоїв серед населення (зокрема, підлітків і молоді) і впорядкування їх продажу виконавчий комітет вирішив внести на розгляд сесії міської ради проект рішення, яким забороняється продаж слабоалкогольних та алкогольних напоїв в роздрібній мережі міста з 23.00 години вечора до 8.00 година ранку.