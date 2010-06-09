У Києві відбудеться «Олімпійський день бігу 2010»
16:01, 09 червня 2010Права споживачів
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19 червня у Києві на Хрещатику відбудеться міжнародна спортивна акція «Олімпійський день бігу 2010».
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації, про це поінформував заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.
Він нагадав, що Олімпійський день бігу традиційно проходить в усьому світі з нагоди заснування Міжнародного олімпійського комітету (23 червня 1894 року). Разом із пересічними громадянами в акції візьмуть участь й уславлені спортсмени, олімпійські чемпіони та призери, тріумфатори світових і європейських першостей.
Традиційно організатором акції виступив Національний олімпійський комітет України.
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