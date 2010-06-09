У Києві відбудеться «Олімпійський день бігу 2010»

19 червня у Києві на Хрещатику відбудеться міжнародна спортивна акція «Олімпійський день бігу 2010».

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації, про це поінформував заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

Він нагадав, що Олімпійський день бігу традиційно проходить в усьому світі з нагоди заснування Міжнародного олімпійського комітету (23 червня 1894 року). Разом із пересічними громадянами в акції візьмуть участь й уславлені спортсмени, олімпійські чемпіони та призери, тріумфатори світових і європейських першостей.

Традиційно організатором акції виступив Національний олімпійський комітет України.