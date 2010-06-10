У Дніпропетровську затримали контрабандні електроінструменти

У Дніпропетровську на території митного терміналу «Славутич» в ході спеціальної операції співробітники обласного управління СБУ затримали вантажний автомобіль з партією контрабандних електроінструментів вартістю 700 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Контрабандний товар надійшов із Латвії на адресу однієї з дніпропетровських приватних фірм.

Власники електроінструментів для ремонтних і садових робіт подали до митних органів документи, що містили неправдиві дані про вартість та країну-виробника товару.

Слідчими СБУ у Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за ч.1 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.