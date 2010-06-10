МАУ презентувала перший рейс Львів-Донецьк

У Донецьку авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» офіційно презентувала перший рейс Львів-Донецьк.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста презентація відбулася вчора в Платиновому залі стадіону «Донбас Арена» за участю віце-прем`єр-міністра України з питань Євро-2012 Бориса КОЛЕСНІКОВА, міністра культури і туризму України Михайла КУЛІНЯКА, голови оргкомітету Євро-2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, голови Донецької облдержадміністрації Анатолія БЛИЗНЮКА, мера Донецька Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА, губернатора Львівської області Василя ГОРБАЛЯ, львівського міського голови Андрія САДОВОГО.

Б.КОЛЕСНІКОВ наголосив на значущості цієї події для двох регіонів, для двох міст, які готуються до проведення фінального туру чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. «Через 19 років дві ділові і культурні столиці України мають пряме повітряне сполучення. Ми летіли 1 годину 25 хвилин, але ця дорога виявилася завдовжки 19 років», – сказав віце-прем`єр.

Як повідомили на прес-конференції, поки що рейси виконуватимуться двічі на тиждень, але в майбутньому, можливо, стануть щоденними.