На Прикарпатті «доступні» квартири отримають 2,5 тис. родин

На Прикарпатті до 2017 року власниками «доступних» квартир стануть 2 554 родини. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації. За наданою інформацією, розпорядженням №326 від 7 червня голова обласної державної адміністрації Михайло ВИШИВАНЮК схвалив регіональну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, розроблену головним управлінням регіонального розвитку та будівництва ОДА.

Обсяги фінансування програми - 771,482 тис. грн., з яких 203,03 тис. грн. – кошти державного бюджету; 28,415 тис. грн. внесуть місцеві бюджети, решту – інші джерела. Частка бюджетних коштів складає 30%, коштів населення -70% від загальних обсягів фінансування.

Замовник регіональної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки - Міністерство регіонального розвитку та будівництва України..

Очікувані результати: до 2017 року, відповідно до цієї програми, населення Прикарпаття матиме змогу побудувати чи придбати 2 554 квартири, загальною площею 159 625 кв. м. Програма виконуватиметься у три етапи.

Впродовж 2010-2011 років передбачається впровадження фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, апробація його шляхом реалізації пілотних проектів. На другому проекті -2012-2014 рр. планується впровадження нового фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) житла.

Довідка УНІАН. У місті Івано-Франківську на квартирному обліку перебувають 17 446 мешканців; у містах обласного значення Болехові -70 сімей, Калуші-1 707, Коломиї-2 374, Яремче -149. У Богородчанському районі квартир потребують 336 мешканців райцентру, 9 - у селищі Солотвин. У Верховинському районі перебувають на квартирному обліку 52 сім’ї, Галицькому районі - 977, Городенківському - 325, Волинському - 1049, Калуському - 16, Коломийському - 12, Косівському - 260, Надвірнянському - 384, Рогатинському - 135, Рожнятівському - 74, Снятинському - 206, Тисменицькому - 157 і Тлумацькому - 247. Усього на квартирному обліку перебувають 25976 прикарпатців.