В’їзд вантажівок до Київа вдень обмежений - нагадує влада

У зв’язку з настанням спекотної погоди рух великовагового транспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн всіма вулицям Києва, в тому числі, визначеним для руху транзитного вантажного транспорту, з 10.00 до 22.00 заборонено.

Як зазначається в повідомленні прес-служби КМДА, обмеження руху вантажівок в столиці введено з метою запобігання руйнування існуючого дорожнього покриття на вулично-шляховій мережі міста, відповідно п.5, п.6 розпорядження КМДА від 25.07.2008р. «Про додаткові заходи щодо впорядкування руху вантажного автотранспорту в місті Києві».

В мерії пояснюють, що асфальтобетонні покриття при температурі повітря вище +28 градусів протягом світлового дня дуже нагріваються, що призводить до утворення колійності, напливів та інших механічних деформацій від навантажень при русі великовагового транспорту.

Відповідні обмежувальні заходи на вуличній мережі міста здійснюються і контролюються нарядами дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції Києва.

Комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до автоперевізників з вимогою безумовного виконання вищенаведеного розпорядження КМДА. Фахівці звертають увагу на те, що ігнорування даних вимог створює негативні умови для усіх учасників дорожнього руху і впливає на його безпеку.