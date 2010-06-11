«hike» запрошує на концерти світових зірок

Пиво «hike» відкриває усі кордони! ТМ «hike» та музичний телеканал MTV Україна розпочинають спільний проект «Вперед до вражень!». Переможці акції отримають змогу відвідати 18 концертів всесвітньо відомих виконавців у різних містах Європи.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, потрібно лише дивитися MTV, шукати слово-пароль та надсилати його на короткий номер 3525. Кожне слово-пароль в ефірі тільки 2 тижні. Чим більше SMS – тим більше шансів стати тим щасливчиком, який отримає шалену порцію незабутніх вражень!

За підсумками перших двох тижнів акції серед найактивніших меломанів розіграно поїздку на концерт культового рок-гурту «Bon Jovi» у Лондоні. Перший квиток від найкращого молодіжного пива «hike» виграла 29-річна Катерина з Києва, яка вже 23 червня стане свідком вибухового шоу на знаменитій «О2 arena» у серці Великобританії.

На черзі – концерт американського хіп-хоп гурту «Black Eyed Peas», що відбудеться 5 липня у Венеції. Нове слово-пароль вже в ефірі MTV! Поспішай до нових вражень разом із «hike»!

За ходом акції слідкуй тут: http://mtv.ua/impression/

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.