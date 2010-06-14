У Донецькій області викрили 170 нелегальних пунктів прийому брухту

У Донецькій області з початку поточного 2010 року припинено діяльність 170 пунктів нелегального прийому металобрухту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України.

В області створено постійно діючу мобільну група з документування незаконного прийому металобрухту.

У міліції констатують, що в незаконні пункти прийому брухту, як правило, потрапляють викрадена кабельна продукція, зрізані дроти електромереж, кришки люків тощо.

За словами першого заступника начальника ГУМВС України в Донецькій області Валентина ПАРСЕНЮКА, цього року порушено 688 кримінальних справ, пов`язаних з крадіжками кабельно-провідникової продукції. Досудове слідство завершено із 170 справ, тобто показник розкриття цих злочинів на сьогодні становить лише 25%. Найближчим часом роботу в цьому напрямі буде посилено, пообіцяв він і додав, що й надалі відпрацьовуватимуться пункти прийому металобрухту, під пильну увагу потраплять особи, які зловживають алкоголем, оскільки саме вони найчастіше стають невиправними «металошукачами» і зазіхають на телефонні кабелі і електромережі.