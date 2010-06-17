Вітчизняні підприємства мають виробляти найпотрібніші ліки

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що вітчизняні фармацевтичні підприємства мають налагодити виробництво найзатребуваніших ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді з аналізу ситуації у сфері охорони здоров`я.

Прем`єр зазначив, що найближчим часом уряд має ухвалити відповідне рішення, щоб в Україні було налагоджено власне виробництво основних лікарських препаратів.

«Я вже не говорю про весь спектр, але хоча б (налагодити виробництво) найважливіших ліків широкого попиту. Я не бачу прогресу, на жаль, за ці роки», - наголосив М.АЗАРОВ.