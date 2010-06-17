Жителям столиці пропонують відвідати літні музичні вечори

“Київські літні музичні вечори” користуються великою популярністю та збирають неймовірну кількість глядачів, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

За повідомленням, аби послухати концерти, що відбуваються щосуботи та щонеділі о 18:00 на естраді Міського саду – Центрального парку культури та відпочинку (вул. Грушевського, 5), глядачі збираються за годину до початку.

«Столична влада з радістю підтримує традицію літніх музичних вечорів. Концерти у рамках цього фестивалю безкоштовні й загальнодоступні. Послухати якісну музику на свіжому повітрі у серці столиці приходить безліч киян та гостей столиці. І нам дуже приємно, що фестиваль, який проходить за підтримки міської влади, користується такою популярністю», – сказав заступник голови КМДА Віталій Журавський.

Повідомляють, що 19 та 20 червня у рамках фестивалю відбудуться джазові вечори пам’яті Володимира Симоненка. У ці дні Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра презентує випуск студентів 2010 року. Зокрема, концерт джазової музики стане для випускників відкритим державним іспитом.

26 червня за сприяння Польського інституту у Києві, до 200-річчя від дня народження Ф. Шопена відбудеться концерт у виконанні Національного академічного заслуженого симфонічного оркестру.

27 червня під диригуванням народного артиста України, лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка Володимира Сіренка виступатиме Національний академічний симфонічний оркестр України.

У липні, зокрема 3, 4, 8, 9, 10 та 11 числа на Літній естраді виступатиме талановита молодь – організатори запросили понад 25 солістів із різних країн. 5 липня відбудеться концерт пам’яті Богодара Которовича.