Тарифи на ЖКП у Києві не зростуть, якщо... (умови КМДА)

Тарифи на житлово-комунальні послуги не підвищуватимуться з 1 липня за умови надання урядом дозволу столиці здійснити розрахунки з Київенерго та Київводоканалом по різниці в тарифах за допомогою векселів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, ця пропозиція була запропонована уряду мерією. І на сьогодні вирішення питання - вже на завершальній стадії.

«Зараз розглядається питання в уряді – постанови Кабміну, яка б дала нам право випустити торгові зобов’язання – векселі. Якщо ця постанова буде прийнята, ми зможемо тарифи залишити такими, які діють зараз, в червні», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його поясненням, будуть випущені векселі на різницю в тарифах, якими можна буде розрахуватися з Київенерго, Київводоканалом.

«І ці векселя, як платіжний документ, буде пред’явлений «Нафтогазу», - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він повідомив, що ці векселі 3-4-5-річного терміну.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, відповідна постанова уряду вже напрацьована, пройшла узгодження в Міністерстві юстиції і потребує лише затвердження в уряді.

«Я думаю, що у наступну середу рішення буде прийнято. Вчора ми все майже погодили», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він також додав, що цим питанням далі займатимуться перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.

«Дуже висока ймовірність, що рішення буде прийнято. Майже 100%», - висловив переконання А.ГОЛУБЧЕНКО.