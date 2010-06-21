Вінницьке Генконсульство Польщі відкрило додаткове VIP-вікно

Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці відкрило додаткове вікно спеціального призначення для оформлення документації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив Генеральний консул Польщі у Вінниці Кшиштоф СВИДЕРЕК.

«Починається так званий «високий сезон» - літній період. Це той період, коли досить велика група громадян України звертаються в наше консульство за отриманням віз. У зв`язку з цим ми ухвалили рішення, щоб для певних груп людей було відкрито ще одне додаткове вікно. Вікно №3 – вікно спеціального призначення або VIP-вікно», - повідомив він.

К.СВИДЕРЕК відзначив, що в цьому вікні оформлятимуться делегації різних установ, які виїжджають на запрошення польської влади на основі договорів про партнерство. «Також у цьому вікні прийматимуться групи спортсменів, групи, що виїжджають на відпочинок, на канікули до Польщі, а також турфірми, акредитовані в нашому консульстві», - сказав Генконсул Польщі у Вінниці.

«З понеділка 21 червня з 8.30 ранку вікно почне роботу. Ми поважаємо час кожного, і введення такого спеціального вікна, ми сподіваємося, полегшить видачу документів», - сказав Генконсул.

Він також повідомив, що з початку роботи консульства у Вінниці вже видано близько 7 тис. віз. «У місяць ми зараз приймаємо близько 3 тис. жителів України. Відмовлено у видачі віз близько 1,5% бажаючих», - сказав К.СВИДЕРЕК.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці 5 лютого 2010 року відкрилося Генеральне консульство Республіки Польща, що обслуговує Вінницьку, Хмельницьку і Житомирську області.