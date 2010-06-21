У Києві захищатимуть столичні бювети

Київська організація партії «За Україну!» виступила з ініціативою на захист столичних бюветів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “За Україну!”, на сьогодні в Києві нараховується близько 200 бюветних комплексів, однак більшість з них або у занедбаному, непридатному для використання стані, або зовсім закриті, а ті, що функціонують, не завжди відповідають санітарним нормам та вимогам.

“Київська держадміністрація вже давно належним чином не виділяє грошей з міського бюджету для їхнього утримання. Більше того, як стало відомо із заяв представників КМДА, міська влада має намір ввести плату за користування діючими бюветами”, йдеться у повідомленні.

Київська міська організація партії «За Україну!» занепокоєна таким станом речей, тому розпочала кампанію на захист столичних бюветів. Активісти «За Україну!» проводять збір підписів на захист бюветів. Цю ініціативу активно підтримують жителі столиці, відзначається у повідомленні.

«Ми звернулися до мера Києва з вимогами виділити з міського бюджету окремим рядком кошти для забезпечення ефективної роботи бюветів та припинити розгляд проекту рішення щодо введення плати за користування ними. Збір підписів триває, потім ми передамо підписні листи з вимогами до КМДА та візьмемо під контроль їхнє виконання», - наголосив голова Київської організації «За Україну!» Юрій ЗУБКО.