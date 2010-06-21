«КОНТІ» розширила асортимент продукції

Компанія «КОНТІ», великий виробник кондитерських виробів, розширила асортимент продукції. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що асортиментна лінійка ТМ AMOUR Dolci поповнилася двома новими смаками шоколаду: темний молочний і чорний шоколад з мигдалем. Тепер асортимент ТМ AMOUR Dolci нараховує 9 смаків.

Довідка УНІАН. Компанія «КОНТІ» заснована в 1997 р. На сьогодні до складу Групи «КОНТI» входить ЗАТ «ПО «КОНТI» і ЗАТ «КОНТI-РУС». Основні виробничі активи групи: Донецька, Константинівська, Горлівська кондитерські фабрики – в Україні і Курська КФ – в Росії.

Основні ТМ Групи: «AMOUR» («Dolci», «CARRE», «EsfeRo»), «Bonjour»-десерт, «Супер-контік», «Беліссимо», «Мелодика», «Мамулін торт», «BisKonti», «Джек», «Контітофіта» і «Золота Лілія».