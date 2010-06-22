КМДА підтверджує повернення до підвищених тарифів з 1 липня

Київська міська державна адміністрація підтверджує, що тарифи на житлово-комунальні послуги для населення з 1 липня будуть повернені на рівень тарифів, що діяли до ухвалення Меморандуму між Київською міськдержадміністрацією, НАК «Нафтогаз України» та АК «Київенерго» про стабільне енергозабезпечення столиці у зимовий період у жовтні 2009 - травні 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО під час засідання Антимонопольного комітету України (АМКУ).

«Вносяться зміни до діючих тарифів. Вони були припинені тільки на період дії меморандуму. Меморандум закінчився, ми відновили дію тих тарифів, які були, і не більше. З першого липня ми повернемося до старих тарифів, за якими вже платили 4 або 5 місяців », - сказав він.

За даними А.ГОЛУБЧЕНКА, «старі тарифи покривають собівартість комунальних послуг приблизно на 72%».

Він зазначив, що про подальше підвищення тарифів можна буде говорити після того, як закінчить роботу інспекція з цін, яка визначить собівартість тарифів і її відповідність рівню оплати.

При цьому А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що готовий прислухатися до сьогоднішнього рішення Антимонопольного комітету, який рекомендував КМДА визначити порядок інформування споживачів про структуру тарифу, норми споживання та порядок надання комунальних послуг, визначити виконавців послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, а також налагодити фактичний облік гарячої води і тепла.

Він пояснив, що на сьогодні виконавцем послуг з постачання тепла, гарячої та холодної води, вивезення побутових відходів визначені ЖЕКи, а виробника тепла і гарячої води повинно визначити Міністерство з питань ЖКГ.

На сьогоднішньому засіданні АМКУ також рекомендував Міністерству з питань ЖКГ сформувати єдиний порядок оприлюднення та доведення до споживачів інформації про тарифи на ЖКП з урахуванням позицій територіальних громад, а також визначити критерії встановлення виробника та виконавця ЖКП централізованого опалення і постачання гарячої води.

За словами голови АМКУ Олексія КОСТУСЄВА, до встановлення економічно необгрунтованих тарифів на комунальні послуги призводить відсутність координації між КМДА, Держінспекцією з цін, Міністерством з питань ЖКГ та НКРЕ. Він також зазначив, що комітет підтримує створення Національної комісії регулювання комунальних послуг.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня ц.р. муніципальна газета "Хрещатик" оприлюднила розпорядження КМДА від 31 травня № 392, згідно з яким у Києві з 1 липня тариф на гарячу воду зросте порівняно з нинішнім на 29%, на опалення - на 41%.

2 червня мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що оприлюднені тарифи на тепло і гарячу воду, які передбачається ввести з 1 липня, ще можуть коригуватися. Він сказав, що розпорядження КМДА від 31 травня № 392 було оприлюднене з метою його обговорення з громадськими інституціями та отримання експертної оцінки профільних урядових структур.