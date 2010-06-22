Запуск річкового трамвая у Києві знову перенесли

Запуск річкового трамвая запланований на кінець цього місяця. Про це повідомив заступник комерційного директора КП «Плесо» із зв`язків з громадськістю Михайло ЧОБАНУ. Він додав, що точно дату поки уточнюють.

"На сьогоднішній день проводять завершальні ремонтні роботи на новій станції "Наводницький парк", що перебуває біля пам`ятника засновникам Києва. Як тільки ми обладнаємо цю станцію, запустимо трамвай", - сказав М.ЧОБАНУ.

За словами М.ЧАБАНУ, зараз тривають ремонтні роботи з оновлення понтона на Березняках. Понтон встановлять біля приватного ресторану.

"Раніше адміністрація ресторану негативно ставилася до розміщення понтона біля свого комплексу. Ми зараз ведемо з ними переговори, і, думаю, все завершиться добре", - сказав М.ЧОБАНУ.

Він також повідомив, що по Дніпру курсуватимуть два трамваї. Один за маршрутом: Поштова площа - Березняки - Наводницький парк - Поштова площа. Другий - від Поштової площі до Оболоні.

Ціна квитка для дорослих - 15 гривень, інвалідам і дітям до семи років - безкоштовно.

Запуск муніципального річкового трамвая повинен був відбутися 18 червня.

"Комсомольская правда" в Украине