Ціна на золото не зростатиме до кінця року

Експерти не очікують зростання цін на золото до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив експерт аналітичного департаменту X-Trade Brokers Ukraine Володимир ОЛЕКСИК на прес-конференції в Києві.

«Зростання цін на золото, за нашими оцінками, закінчується. Дійшовши свого максимуму, починається невелике зменшення, і в найближчий рік чекати серйозного зростання не варто, - заявив В.ОЛЕКСЮК. - Увесь рух ціни концентруватиметься в рамках до 1 280 дол. за унцію, що від поточних цін не перевищує 2,1%».

За його словами, інвестиції в золото, порівняно з короткостроковими депозитами в національній валюті, на сьогодні не вигідні, оскільки середні процентні ставки за такими банківськими вкладами терміном на два місяці і вище, становлять 2,71%. В.ОЛЕКСЮК додав, що валютні депозити строком до кінця літа можуть принести населенню дохідність в 1,3%, а при депозитах у євро вкладники можуть одержати «бонус» у вигляді зростання курсу валюти на світовому ринку Forex до рівня 1,2850 (+4%).

Довідка УНІАН. X-Trade Brokers – брокерський дім з центральним офісом у Варшаві (Польща), що спеціалізується на фінансових інструментах, які торгуються без реального постачання. Компанія працює в багатьох країнах ЄС, Східної Європи і Азії.