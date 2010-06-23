Ціна на золото не зростатиме до кінця року
Кажуть експерти
Експерти не очікують зростання цін на золото до кінця цього року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив експерт аналітичного департаменту X-Trade Brokers Ukraine Володимир ОЛЕКСИК на прес-конференції в Києві.
«Зростання цін на золото, за нашими оцінками, закінчується. Дійшовши свого максимуму, починається невелике зменшення, і в найближчий рік чекати серйозного зростання не варто, - заявив В.ОЛЕКСЮК. - Увесь рух ціни концентруватиметься в рамках до 1 280 дол. за унцію, що від поточних цін не перевищує 2,1%».
За його словами, інвестиції в золото, порівняно з короткостроковими депозитами в національній валюті, на сьогодні не вигідні, оскільки середні процентні ставки за такими банківськими вкладами терміном на два місяці і вище, становлять 2,71%. В.ОЛЕКСЮК додав, що валютні депозити строком до кінця літа можуть принести населенню дохідність в 1,3%, а при депозитах у євро вкладники можуть одержати «бонус» у вигляді зростання курсу валюти на світовому ринку Forex до рівня 1,2850 (+4%).
Довідка УНІАН. X-Trade Brokers – брокерський дім з центральним офісом у Варшаві (Польща), що спеціалізується на фінансових інструментах, які торгуються без реального постачання. Компанія працює в багатьох країнах ЄС, Східної Європи і Азії.