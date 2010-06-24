У США ресторан пропонує бургери з м'ясом левів

Невеликий ресторан у штаті Аризона включив до меню бургери з м`ясом левів. Власники припустили, що нововведення буде популярним у період проведення Чемпіонату світу з футболу у ПАР, повідомляє «Газета.ру».

Страву за ціною 21 долар почали продавати 23 червня.

Проти підприємців виступили американські екологи.

Аргументом на захист ресторану стала заява власника про те, що м`ясо отримують на фермі, яка розводить левів, і небезпеки вимирання виду не загрожує. Однак, проведене журналістами розслідування засвідчило, що м`ясо було поставлене з лавки, яка торгує дичиною, у Чикаго.