В Україні скоротилося виробництво соків і нектарів

В Україні виробництво фруктових, овочевих соків і нектарів за підсумками січня-травня 2010 року становило 279 тис. тонн, що на 5,9% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у травні виробництво соків і нектарів становило 61 тис. тонн, що на 8,1% більше, ніж у квітні 2010 року, і на 12,1% менше, ніж у травні 2009 року.

Нагадаємо, виробництво фруктових, овочевих соків і нектарів в Україні за підсумками 2009 року становило 702 тис. тонн, що на 28% менше, ніж за 2008 рік.