В Україні скоротилося виробництво соків і нектарів
16:25, 24 червня 2010Права споживачів
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В Україні виробництво фруктових, овочевих соків і нектарів за підсумками січня-травня 2010 року становило 279 тис. тонн, що на 5,9% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.
Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.
Згідно з повідомленням, у травні виробництво соків і нектарів становило 61 тис. тонн, що на 8,1% більше, ніж у квітні 2010 року, і на 12,1% менше, ніж у травні 2009 року.
Нагадаємо, виробництво фруктових, овочевих соків і нектарів в Україні за підсумками 2009 року становило 702 тис. тонн, що на 28% менше, ніж за 2008 рік.
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