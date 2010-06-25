У центрі Києва з нагоди Дня молоді пройде низка святкових заходів

У центрі Києва 26-27 червня з нагоди Дня молоді пройде низка святкових заходів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської держадміністрації, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження, яким затверджено відповідний план заходів на найближчі вихідні дні.

Згідно з цим документом, 26 червня з 18.00 до 22.00 на Майдані Незалежності відбудеться святковий концерт «День єдності слов’янських країн».

27 червня на вул. Хрещатик з 12.00 до 22.00 відбудуться конкурсні акції в екстрім-містечку та сучасні вуличні танці на данс-полі. З 17.00 до 19.00 на центральній вулиці столиці також відбудуться показові спортивні змагання: гирьовий спорт, бліцтурнір з шашок, бліцтурнір з шахів, настольний теніс, міні-турнір з баскетболу, підтягування на перекладині тощо. О 19.00 на Майдані Незалежності розпочнеться святковий концерт «Молодь! Україна! Майбутнє», який триватиме до 22.00 і завершиться святковим феєрверком.