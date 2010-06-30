На Прикарпатті спостерігається зниження цін на бензин

В Івано-Франківській області у п`яти основних операторів регіону роздрібні ціни на світлі нафтопродукти з 1 по 11 червня 2010 року були стабільними, а з 14 червня спостерігалося зниження.

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській облдержадміністрації з посиланням на дані моніторингу цін, який проводить Державна інспекція з контролю за цінами.

Як показує аналіз, середні роздрібні ціни на дизпаливо з початку місяця знизилися на 2,28%, або 16 коп./л; на бензин А-76/80 – на 1,28%, або 9 коп./л; на бензин А-92 – на 3,18%, або 24 коп./л; на бензин А-95 – на 4,02%, або 32 коп./л.

Станом на 29 червня роздрібні ціни на дизельне паливо складали 6,75-6,95 грн./л; на бензин А-76/80 – 6,85-7,05 грн./л; на бензин А-92 – 7,15-7,45 грн./л; на бензин А-95 – 7,45-7,80 грн./л.

Найнижчі роздрібні ціни на світлі нафтопродукти були на АЗС ТОВ «Презент Ойл Груп» – вони на 1,24-4,7% нижчі, ніж в інших чотирьох операторів, а найвищі – на ТОВ «Формула Рітейл».