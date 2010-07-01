«ЮТейр» відкриває перельоти між Запоріжжям і Москвою

Дочірнє підприємство ВАТ «Авіакомпанія «ЮТейр» (UTair Aviation) – ТОВ «Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» в рамках розширення маршрутної мережі з 2 липня 2010 року вводить новий міжнародний рейс Запоріжжя – Москва (аеропорт Внуково).

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, рейс виконуватиметься щодня на літаку європейського виробництва ATR 42.

Нагадаємо, в даний час «ЮТейр-Україна» виконує щоденні регулярні міжнародні рейси з Луганська, Харкова і Миколаєва до Москви.

Довідка УНІАН. Дочірнє товариство групи «ЮТейр» – «ЮТейр–україна» – створено у вересні 2008 року. У 2009 році компанія одержала сертифікат експлуатанта цивільної авіації України. Виконує регулярні і чартерні рейси до країн ближнього і далекого зарубіжжя на літаках ATR 42 і Boeing 737-400. Базується в міжнародних аеропортах «Луганськ» і «Бориспіль» (Київ).