У Києві обмежать рух транспорту через приїзд Клінтон

Державтоінспекція попереджає водіїв про тимчасові обмеження в русі на київських дорогах 2 липня у зв’язку з візитом до України Державного секретаря США Гіларі КЛІНТОН.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ Головного управління МВС України у м. Києві, по шляху проходження кортежу офіційної делегації будуть вводитися тимчасові обмеження в русі транспорту.

Державтоінспекція міста рекомендує водіям по можливості планувати свої поїздки таким чином, щоб упродовж п’ятниці оминати по можливості центральну частину міста.

ДАІ Києва радить водіям, як і завжди у такому випадку, бути гранично уважними, неухильно дотримуватися сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, а також не залишати транспорт з порушенням правил паркування.