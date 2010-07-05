На Тернопільщині забракували 9% харчової продукції

За шість місяців 2010 року фахівці державного нагляду ДП «Тернопільстандартметрологія» перевірили на відповідність вимогам стандартів, норм і правил під час виробництва харчову продукцію на суму 9 млн. 412 тис. грн. Через невідповідність вимогам заборонили реалізувати 9% продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, протягом звітного періоду перевірили 70 підприємств Тернопільщини. Порушення вимог виявили у 59 випадках. Перевіряли хліб та хлібобулочні вироби, борошно, крупи, м`ясну, рибну та молочну продукцію, безалкогольні та алкогольні напої, цукор, швидкозаморожені овочі. Загальна сума штрафів перевищила 83 тис. грн., 10 осіб притягнули до адміністративної відповідальності.

Якість хліба та хлібобулочних виробів перевірили на 27 підприємствах. Порушення встановили у 23 випадках. Забраковано продукції на суму 15 тис. грн. Сума штрафів перевищила 31 тис. грн.

Державні перевірки якості ковбасних виробів та м’ясних продуктів були проведені на 24 підприємствах області. Перевірено продукції на суму 83,3 тис. грн. Через порушення правил маркування, невідповідність органолептичних (смак, запах) та фізико-хімічних показників до реалізації було заборонено м’ясопродуктів вартістю понад 47 тис. грн., до 21 виробника застосовані штрафи на суму 28,7 тис. грн.

Молочної продукції перевірили на суму 193 тис. грн., з них вимогам нормативної документації не відповідали молокопродукти на суму 10 тис. грн. Три з шести перевірених підприємств було оштрафовано на 6,4 тис. грн.

Серед основних причин, що призвели до порушень, були незадовільний приймальний контроль сировини та готової продукції, неналежний стан технологічного контролю, низький рівень виконавчої дисципліни, недотримання умов зберігання та правил маркування продукції.