У Дніпропетровську припинив існування річковий транспорт

У місті на Дніпрі, фактично, припинив існування, річковий транспорт. Зупинилися два останні річкові теплоходи, якими жителі міста діставалися на свої присадибні ділянки. Причина - припинення фінансування.

“Припинення пасажирської навігації Дніпром - захід вимушений, - аргументує начальник річкових пасажирських перевезень Дніпропетровського річкового вузла Юрій ЧЕНКАЛОВ. - Цього року на фінансування водного транспорту у бюджеті міста було закладено втричі менше коштів, ніж торік і вистачило їх лише на пальне на півтора місяця”.

За словами Ю.ЧЕНКАЛОВА, міська влада пообіцяла знайти додаткові кошти, проте конкретних термінів чиновники не називають. Річковики наголошують, що проблема водного транспорту стоїть дуже гостро не тільки у Дніпропетровську: у сусідньому Запоріжжі пасажирська навігація цього року не відкрилася взагалі.

За радянських часів з Дніпропетровська річкою можна було дістатися у три десятки населених пунктів, в тому числі і до Києва. Міжміські рейси скоротили першими, потім зникли прогулянкові катери заради яких до міста спеціально приїжджало чимало туристів. «Дачні» рейси, через їхню велику затребуваність, протрималися найдовше, але тепер скоротили і їх.

У Дніпропетровському порту розповідають, що пасажирські перевезення завжди були дотатаційними, збитки покривали завдяки вантажним перевезенням. Проте зараз вантажний флот також не працює. Проблема, кажуть фахівці, у відсутності державної політики щодо розвитку цієї галузі. Тим часом, досвід інших країн, кажуть працівники галузі, наочно демонструє, що саме водний транспорт є найрентабельнішим, крім того його розвиток напряму впливає на розвиток туризму, а також на ситуацію із довкіллям у мегаполісах.

“Німецька хвиля”