На Волині воду в дитячих таборах перевіряють на вміст нітратів

Протягом червня 2010 року фахівці ДП „Волиньстандартметрологія” та Управління у справах захисту прав споживачів у Волинській області перевірили зразки питної води на вміст нітратів у трьох дитячих оздоровчо-санаторних закладах Волинської області.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, під час перевірок відібрали зразки питної води для проведення відповідних досліджень. Перевищень вмісту нітратів у воді не виявили.

Крім цього, зазначають, що фахівці „Волиньстандартметрології” та Управління у справах захисту прав споживачів у Волинській області систематично інструктують та навчають працівників дитячих закладів, які відповідають за безпеку перебування та харчування дітей; звертають увагу на проведення якісного вхідного контролю продуктів харчування, сировини та на наявність необхідних документів (сертифікатів відповідності та сертифікатів якості виробника).

„Волиньстандартметрологія” й надалі продовжуватиме перевірки дитячих оздоровчих закладів, зокрема, контролюватиме й досліджуватиме якість та безпечність питної води.

Зазначені перевірки здійснюють на виконання доручення прем’єр-міністра України у зв`язку з отруєнням дітей у Вінницькій та Тернопільській областях.