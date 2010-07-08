З Тернополя знову не вивозять сміття.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, зумовлено це тим, що жителі Малашівців вкотре перекрили дорогу на звалище, куди вивозять сміття з міста. Відповідно наразі міське управління житлово-комунального господарства для попередження погіршення санітарних умов видало наказ, яким зобов’язало підприємства, які здійснюють вивезення сміття з міста, складати їх у великі поліетиленові пакети, туго зав’язувати та залишати поруч з контейнерами. У разі, якщо вирішення проблеми з вивезенням відходів затягнеться у часі, в управлінні ЖКГ планують періодично проводити дезінфекцію контейнерів та місць, де буде накопичуватися сміття.

У прес-службі мерії зауважили, що міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ одразу після перекриття дороги на звалище зустрічався з громадою Малашівців, однак порозуміння досягти не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2009 року жителі прилеглих сіл до Малашівецького смітєєзвалища, куди вивозилося сміття із Тернополя, перекрили дорогу на звалище. Проблема з вивозом сміття з Тернополя існувала майже два з половиною місяці.

12 жовтня після підписання меморандуму між ТОДА та громадами сіл Малашівці та Ігровиця про взаєморозуміння стосовно врегулювання спірних питань функціонування сміттєзвалища, жителі Малашівців розблокували дорогу.

29 листопада жителі села Малашівці знову перекрили дорогу на сміттєзвалище.

Відповідно сміття з Тернополя почали вивозити в Хмельницьку, Львівську, Рівненську та Івано-Франківську області, позаяк усі угоди щодо вивозу сміття на місцеві звалища було розірвані.

27 березня 2010 року з допомогою правоохоронців було відновлено вивіз сміття на Малашівецьке сміттєзвалище.

31 березня громада Малашівців підписала меморандум з Тернопільскою міською радою та обладміністрацією, в якому погодилася на вивезення сміття з Тернополя на сміттєзвалище біля села до 1 липня. Меморандумом було передбачено, що облдержадміністрація та міська рада продовжуватимуть фінансувати заходи, спрямовані на закриття сміттєзвалища, розроблять проектно-кошторисну документацію на проведення першочергових заходів з його рекультивації, а також завершать рекультивацію до 1 листопада 2010 року.

Малашівське сміттєзвалище офіційно закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Воно розташоване в 2-у поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із звалища у продуктивний водоносний шар.