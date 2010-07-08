У Кіровограді незаконно завищували тарифи для населення

У Кіровограді спеціалісти КРУ виявили факт самовільного завищення тарифів комунальним підприємством «Правник», що надає населенню послуги з приватизації житла.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Контрольно-ревізійного управління в Кіровоградській області.

Підприємство самостійно встановило тарифи на свої послуги, незважаючи на те, що це право законодавчо належить виконкому Кіровоградської міської ради. У результаті значного завищення цін та використання монопольного становища КП «Правник» отримало майже 230 тис. грн. безпідставного прибутку.

Крім того, підприємство безпідставно отримувало інші доходи і преміювало своїх працівників. За наявності у КП «Правник» юрисконсульта підприємство витратило майже 37 тис. грн. на отримання юридичних та інформаційних послуг.