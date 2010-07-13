Виробники прогнозують зростання цін на пиво при підвищенні митних зборів на хміль. Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Оболонь», одного з найбільших виробників пива і безалкогольних напоїв, з посиланням на начальника відділу імпорту ЗАТ «Оболонь» Аллу ГУЛЕВАТУ, підвищення митної ставки однозначно призведе до зростання собівартості виробництва пива.

«У 2009 році був високий врожай хмелю і, як результат, достатньо низькі ціни. Наприклад, під час покупки екстракту хмелю по 25 євро за кг альфа-кислоти мито складає 2,5 євро. Відповідно до законопроекту (№ 6683 "Про внесення змін до закону "Про Митний тариф" - УНІАН), ми повинні будемо заплатити 12 євро, тобто в 4,8 разу більше», - відзначила А.ГУЛЕВАТА. Те саме з гранульованим хмелем: зараз він коштує 50-70 євро за кг альфа- кислоти (ставка мита близько 10 євро), тоді як після ухвалення закону ставки зростуть до 20 євро, тобто в 2 рази.

Експерт підкреслила, що пивовари будуть змушені платити навіть більше, адже через зростання мита істотно зросте розмір виплачуваного ними ПДВ. «Розрахунок такий: береться ціна продукту з хмелю, плюс мито, плюс транспортні витрати, і вже з цієї суми платиться ПДВ», - пояснила вона. За словами А.ГУЛЕВАТОЇ, пояснення авторів законопроекту про підтримку вітчизняного хмелярства в даному випадку недоречні: «В Україні екстракт хмелю взагалі не виготовляється, отже, у нас немає іншого вибору, окрім як завозити його з-за кордону. Щодо вітчизняного гранульованого хмелю, то його якість не завжди нас влаштовує», - відзначила експерт.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстрований законопроект №6683 "Про внесення змін до закону "Про Митний тариф" (у частині встановлення додаткових одиниць вимірювання і уточнення ставок мит на хмелепродукти)", який пропонує враховувати при розрахунку ввізного мита на хміль вміст альфа-кислоти.

Законопроект пропонує залишити без змін ставки мит за фізичну вагу хмелепродуктів (20% від митної вартості - для шишок хмелю і 10% - для соків і екстрактів з хмелю), проте встановити додаткові одиниці вимірювання і ввести мінімальні ставки мита за кілограм альфа-кислот та ізо-альфа-кислот. Мінімальне мито на ввезення гранул хмелю складатиме 20 євро, а екстракту – 12 євро за кг альфа-кислоти.