Туристи - клієнти Karya Tour - повернуться в Україну до 22 липня

Усі туристи, які мали проблеми з туристичним оператором, повернуться в Україну до 22 липня ц. р.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив аташе з питань культури та інформації Посольства Туреччини в Україні Берат ЙИЛДИЗ.

«За останніми даними, зараз у Туреччині залишилося 738 українців – клієнтів Karya Tour, які продовжують свій відпочинок, за який заплатили, і які повернуться в Україну відповідно до підготовленого графіка», - сказав він. Зокрема, сьогодні заплановано повернення 110 туристів, завтра – 355, 17 липня – 121 туриста і т.д.

Б.ЙИЛДИЗ відзначив успішність роботи над вирішенням цієї проблеми. При цьому він підкреслив, що проблема виникла тільки в українських туристів, незважаючи на те, що Karya Tour працювала і з туристами інших країн. За його словами, загалом із початку виникнення проблеми до Туреччини відправлено близько 3900 туристів, із них українців – 1784.

«З найбільшою проблемою зіткнулися саме українські туристи. Приміром, зі Словаччини було 1045 туристів, але і для них, і для туристів Karya Tour із інших країн були передбачені страховки. Що стосується українських туристів, то спільними зусиллями й нашого міністерства, й особисто міністра, й представництв туроператорів, представлених на ринку України, й отел’єрів, тобто спільними зусиллями, було вжито всіх можливих заходів, щоб українські туристи могли продовжити свій відпочинок і потім повернутися в Україну», - сказав Б.ЙИЛДИЗ.

За його словами, всі туристи, незважаючи на проблеми Karya Tour, розміщені в готелях і продовжують свій відпочинок.

Як додала в.о. президента Асоціації лідерів турбізнесу України Олена ШАПОВАЛОВА, лише в одному готелі був поодинокий випадок, де було взято повторну оплату з туриста.

Авіаперевезення здійснюватимуть авіакомпанії, які мали договори на чартери з Karya Tour, зокрема «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), «Роза Вітрів».

«Гарантуємо, що всі повернуться в Україну», - сказала прес-секретар МАУ Євгенія САЦЬКА.

За її словами, Karya Tour увечері 8 липня повідомила авіакомпанії, що в неї виникли складнощі з партнером у Туреччині, й попросила не проводити реєстрацію пасажирів на рейси з 9 липня. Авіарейси були проплачені Karya Tour до 11 липня. Відповідно, МАУ скасувала ці рейси до Туреччини. «Проте, ми виконали технічні польоти, щоб забрати пасажирів із Туреччини, відправляючи туди порожні літаки й забираючи звідти туристів. 9-11 липня репатрійовано 700 пасажирів спецрейсами авікомпанії, і в період до 16 липня загалом буде вивезено ще 430 осіб. Крім того, там ще не більше 100 осіб, які придбали у Karya Tour пакети більш тривалі, ніж тижневі або двотижневі. Відповідно, по мірі наближення їх дати вильоту ми вивозитимемо їх», - зазначила Є.САЦЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня в провінції Анталія українських туристів, які придбали путівки компанії Karya Tour, почали виселяти з готелів у зв`язку з незабезпеченням туристичним оператором оплати за заброньовані для громадян номери.

У свою чергу туроператор Karya Tour Ukraine заявив про фінансові проблеми приймаючої сторони – турецької компанії Sunspot Seyhat Ltd Sti, яка не може виконати взяті на себе зобов`язання з прийому й розміщення туристів у Туреччині.

У зв`язку із ситуацією, що склалася, Міністерство культури і туризму Туреччини, а також губернаторство Анталії в п`ятницю, 9 липня, провело екстрені збори, в яких брали участь представники Федерації отел’єрів Туреччини, Об`єднання отел’єрів Середземномор`я, авіаліній SKY, а також туроператори TEZ Tour, ODEON, ANEX, TURTESS, які спеціалізуються за цими ж напрямками. За підсумками зборів губернаторством Анталії було створено комітет для врегулювання цієї ситуації.

Було вжито всіх необхідних заходів для того, щоб близько 4000 туристів, які приїхали до Анталії, не зазнавали труднощів під час відпочинку й проблем із поверненням до своїх країн. До понеділка, 12 липня, компанія TEZ Tour повинна була забезпечити всі умови для повернення 1800 туристів. Для туристів, які залишилися, буде складено графік вильотів із урахуванням терміну їх перебування в Туреччині.