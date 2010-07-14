У Маріуполі правопорушників залучають до прибирання пляжів

У м. Маріуполі Донецької області громадян, які скоїли адміністративні правопорушення, залучають до прибирання пляжів. Про це повідомляє сайт «Маріуполь-Експрес».

У повідомленні наголошується, що на сьогодні на роботах з прибирання пляжних територій зайняті 13 осіб, які скоїли адміністративні порушення і залучені судом до суспільних робіт.

За словами інженера з упорядкування комбінату комунальних підприємств Діани ШИЛІНОЇ, здебільшого це порушники правил дорожнього руху, серед яких є й жінки. «Протягом чотирьох годин на день вони допомагають нашим працівникам прибирати території міських пляжів», - сказала Д.ШИЛІНА.

Вона зазначила, що такий «трудовий десант» - відчутна підмога працівникам пляжів, оскільки тепер щодня порядок на міських пляжах наводять майже 50 осіб.