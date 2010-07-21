«Батьківщина» оскаржить у суді підвищення ціни на газ для населення
“Влада має нести відповідальність”
Партія «ВО «Батьківщина» завтра звернеться до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо визнання незаконною постанови Національної комісії регулювання електроенергетики від 13 липня про підвищення з 1 серпня на 50% відпускних цін на природний газ для населення.
Про це повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО.
За його словами, те, що Міністерство юстиції того ж дня зареєструвало дану постанову, свідчить, що “це узгоджена позиція виконавчої влади, а не лише позиція НКРЕ”.
С.ВЛАСЕНКО наголосив, що постанова НКРЕ ухвалена “з численними порушеннями чинного законодавства України”. При цьому він зауважив: “Ми розуміємо, що судова влада знаходиться практично під впливом правлячої політичної партії, однак ми все-таки сподіваємось, що знайдуться чесні судді, які зможуть надати об’єктивну оцінку акту НКРЕ”.
На думку С.ВЛАСЕНКА, рішення НКРЕ, підтримане урядом, пов’язане з необхідністю виконання рішення Стокгольмського арбітражу. За його словами, кошти від 50-відсоткового підвищення тарифів на газ для населення “підуть на погашення боргів “Нафтогазу України”.
У свою чергу заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО наголосив, що “Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та уряд України порушили головну обіцянку 2010 року, причому обіцянку не лише передвиборчу, але й обіцянку, яку вони давали як посадові особи”, щодо непідвищення цін на газ для населення.
За словами М.ТОМЕНКА, влада має “нести як мінімум політичну відповідальність за таке рішення”, а В.ЯНУКОВИЧ мав би сьогодні у прямому ефірі попросити вибачення у виборців за невиконання обіцянки про підвищення комунальних тарифів.
Він додав, що заяви урядовців про те, що 9 млн. осіб отримають субсидії, свідчить про те, що велика кількість людей не зможе платити за новими тарифами.
Як заявив М.ТОМЕНКО, “влада повинна навчитися визнавати свої помилки і нести відповідальність за них, бо інакше ми й далі будемо жити у країні виборців, а не в країні громадян”, бо люди “голосували за обіцянки, які зараз ніхто не виконує”.