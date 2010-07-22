ДержСЕС посилено наглядає за дитячими оздоровчими закладами

Державна санепідслужба на сьогодні здійснює посилений нагляд за дитячими оздоровчими закладами.

Про це під час апаратної наради щодо посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за оздоровчими закладами сказав головний державний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ, повідомили УНІАН в Інформаційній службі ДержСЕС.

За його словами, причинами спалахів кишкових інфекцій в дитячих оздоровчих закладах можуть стати як недоброякісні харчові продукти, так і порушення протиепідемічних заходів персоналом харчоблоків.

«Саме керівники оздоровчих закладів несуть відповідальність, якщо персонал не знає і не дотримується протиепідемічних заходів, в тому числі правил особистої гігієни. Керівники відповідають за допуск до обслуговування дітей працівників при наявності особової медичної книжки і заліку із гігієнічного навчання», - наголосив він.

Як зазначив Г.РОЖКОВ, в особовій медичній книжці працівників повинні бути відмітки щодо проходження обстеження на носійство збудників кишкових інфекцій. Без таких відміток людина не має права приступати до роботи в оздоровчому закладі.

«Сьогодні Держсанепідслужба застосовує заходи адміністративного впливу до порушників при встановленні фактів порушення вимог санітарного законодавства під час підготовки закладів до роботи та їх функціонування», - сказав він. Так, було накладено штрафні санкції на керівництво бази відпочинку «Ювілейна» (с.Молодіжне Овідіопольського району Одеської області) за відсутність дозволу Держсанепідслужби на функціонування бази та за порушення на харчоблоці (УНІАН: 16-17 липня з харчовим отруєнням було госпіталізовано 35 дітей (віком 10-15 років) та 3 дорослих, які відпочивали на базі відпочинку „Ювілейна”).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 липня, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ висунув вимогу до міністра охорони здоров’я Зиновія МИТНИКА вжити невідкладних заходів з попередження випадків харчового отруєння в дитячих центрах відпочинку.

«Я вимагаю від міністра охорони здоров’я прийняття рішучих заходів, у тому числі кадрових змін, які потрібні терміново і рішуче. Безперечно, є всі можливості такі випадки попереджати», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр-міністр переконаний, що харчові отруєння є хворобою «брудних рук». «Все це, як нас у дитинстві вчили, хвороби «брудних рук» і службового недбальства посадових осіб», - зазначив він.