ДержСЕС посилено наглядає за дитячими оздоровчими закладами
Запевняє головний санлікар
Державна санепідслужба на сьогодні здійснює посилений нагляд за дитячими оздоровчими закладами.
Про це під час апаратної наради щодо посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за оздоровчими закладами сказав головний державний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ, повідомили УНІАН в Інформаційній службі ДержСЕС.
За його словами, причинами спалахів кишкових інфекцій в дитячих оздоровчих закладах можуть стати як недоброякісні харчові продукти, так і порушення протиепідемічних заходів персоналом харчоблоків.
«Саме керівники оздоровчих закладів несуть відповідальність, якщо персонал не знає і не дотримується протиепідемічних заходів, в тому числі правил особистої гігієни. Керівники відповідають за допуск до обслуговування дітей працівників при наявності особової медичної книжки і заліку із гігієнічного навчання», - наголосив він.
Як зазначив Г.РОЖКОВ, в особовій медичній книжці працівників повинні бути відмітки щодо проходження обстеження на носійство збудників кишкових інфекцій. Без таких відміток людина не має права приступати до роботи в оздоровчому закладі.
«Сьогодні Держсанепідслужба застосовує заходи адміністративного впливу до порушників при встановленні фактів порушення вимог санітарного законодавства під час підготовки закладів до роботи та їх функціонування», - сказав він. Так, було накладено штрафні санкції на керівництво бази відпочинку «Ювілейна» (с.Молодіжне Овідіопольського району Одеської області) за відсутність дозволу Держсанепідслужби на функціонування бази та за порушення на харчоблоці (УНІАН: 16-17 липня з харчовим отруєнням було госпіталізовано 35 дітей (віком 10-15 років) та 3 дорослих, які відпочивали на базі відпочинку „Ювілейна”).
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 липня, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ висунув вимогу до міністра охорони здоров’я Зиновія МИТНИКА вжити невідкладних заходів з попередження випадків харчового отруєння в дитячих центрах відпочинку.
«Я вимагаю від міністра охорони здоров’я прийняття рішучих заходів, у тому числі кадрових змін, які потрібні терміново і рішуче. Безперечно, є всі можливості такі випадки попереджати», - сказав М.АЗАРОВ.
Прем’єр-міністр переконаний, що харчові отруєння є хворобою «брудних рук». «Все це, як нас у дитинстві вчили, хвороби «брудних рук» і службового недбальства посадових осіб», - зазначив він.