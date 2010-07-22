На Дніпропетровщині забракували 64% перевірених морепродуктів

Фахівці ДП «Дніпростандартметрологія» впродовж І півріччя 2010 року перевірили якість та безпечність рибної продукції та морепродуктів на загальну суму 47 тис. 883 грн. Нормативній документації не відповідала продукція на 64,3% перевіреної продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, на п’яти підприємствах області було перевірено солону балтійську кільку, солоні атлантичні оселедці, рибні консерви «Кілька балтійська обсмажена в томатному соусі», морожену рибу «Філе пангасіуса», варено-морожені глазуровані креветки, неочищені атлантичні креветки, варено-морожені креветки та глазуровані креветки. На чотирьох із них виявили порушення.

Продукція була забракована через визначення маси замороженої риби з урахуванням маси глазурі, неналежний зовнішній вигляд та вади маркування, пакування і транспортування.

Основними причинами порушення вимог стандартів був недостатній контроль якості продукції, недоліки підготовки виробництва, відсутність протоколів випробувань щодо наявності генетично модифікованих організмів у продуктах харчування та інформації на маркуванні, а також порушення технологічної дисципліни.