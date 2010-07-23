Донецька залізниця вживає додаткових заходів безпеки

Донецька залізниця, у зв`язку з різким підвищенням температури повітря в Україні, вживає додаткових заходів безпеки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, зараз проводиться посилена перевірка залізничної колії. Це пов`язано з фізичними процесами, що відбуваються в рейках при їх нагріванні. Коли температура повітря значно підвищується, метал, з якого виготовлені рейки, розширюється і створюються поздовжні температурні напруги в рейках, що може деформувати колію і створити загрозу безпеки руху.

Так, у спекотні літні дні на деяких ділянках дороги рейки залізничного полотна розжарюються до 53-55 °З, а місцями і до 57°С.

У прес-службі наголосили, що висока температура вимагає зміни умов експлуатації залізниці з тим, аби забезпечити необхідний рівень безпеки. За правилами експлуатації залізниці, якщо температура рейки понад 50°С, то швидкість руху поїздів знижується (швидкість руху ешелонів визначається не можливостями локомотива, а станом колії).

Нині працівники шляхового господарства дороги організували щоденні додаткові обходи колій, під час яких досвідчені монтери оглядають стан залізничного полотна. Особлива увага приділяється місцям сполучення ланкового і безстикового шляху. Виміри температури рейок у період найвищих температур проводяться щогодини.

Попередження про обмеження швидкості діє здебільшого з 12 до 18 годин, підсумували в прес-службі ДЗ.