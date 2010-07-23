Уряд каже, що розробив систему соцзахисту людей

Міністр палива й енергетики Юрій БОЙКО заявляє, що уряд розробив механізм, який захистить людей від збільшення тарифів на блакитне паливо.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпаливенерго.

«Було проведено дуже велику роботу і нами розроблена дуже чітка й ефективна система захисту людей, які не можуть сплачувати збільшені суми», - сказав Ю.БОЙКО.

Міністр наголосив, що постановою Кабінету Міністрів зменшено поріг для отримання субсидій. Крім того, за його словами, буде значно спрощено процедуру їх отримання.

«Аналіз показав: через забюрократизовану системи оформлення дотацій багато людей, які мали право їх одержувати, просто не ходили їх оформляти. Тому буде суттєво спрощено механізм отримання дотації. Діятиме принцип так званого «єдиного вікна». І, я упевнений, ця система захистить людей», - заявив Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ своїми постановами від 13 липня збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення й ціну газу для підприємств теплоенергетики, які забезпечують опалювання і гаряче водопостачання населення.