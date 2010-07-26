У Харківській області скоротили борги із зарплати

За попередній місяць заборгованість із зарплати у Харківській області була знижена на 30 млн. грн. - до 130 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника губернатора Володимира БАБАЄВА.

«Це один із п`яти кращих результатів по Україні. Питома вага заборгованості із фонду заробітної плати в цілому по Харківській області становить менше 5%», - сказав В.БАБАЄВ.

За його словами, 73 млн. грн. заборгованості припадає на активно діючі промислові підприємства. Зокрема, сумарна заборгованість із зарплати Харківського державного авіаційного промислового підприємства і заводу ім. Шевченка становить близько 60 млн. грн.