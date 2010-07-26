Заборгованість із зарплати в Україні склала близько 2 млрд. грн.

Голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК заявляє, що заборгованість з виплати зарплати за останній місяць в Україні перевищила 2 млрд. грн., а враховуючи поширену практику виплати зарплат «у конвертах» вона сягає 4 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомила у прес-службі НФПУ.

«Оскільки за останні 10 років жоден високопосадовець чи роботодавець не поніс покарання за зростання заборгованості із заробітної плати, це створило атмосферу загальної безвідповідальності як серед роботодавців, так і серед чиновників, котрі повинні контролювати дотримання законності на підприємствах», - зазначив М.ЯКІБЧУК.

При цьому він нагадав, що Національний форум профспілок України на початку липня звертався до голови уряду, зокрема, надавши список десяти підприємств, де найбільше заборгували з виплатою зарплати. У своєму листі профспілки вимагали застосувати санкції, аж до звільнення, як до керівників підприємств, що входять до сфери управління органів державної виконавчої влади, так і підприємств іншої форми власності, тому що всі вони працюють в Україні а, отже, український уряд несе за них відповідальність.

НФПУ наголошує, що досі профспілки не отримали відповіді від Кабінету міністрів, а жоден із згаданих керівників не був покараний за затримку з видачею зарплат.

«НФПУ також запропонував конкретні законодавчі ініціативи, які б унеможливлювали збільшення заборгованості по зарплатах у майбутньому, - додав М.ЯКІБЧУК. – Зокрема, ми запропонували ухвалити закон про першочергову виплату зарплат працівникам на підприємствах, які банкротують, закон про створення Фонду виплати зарплат, який компенсуватиме втрати найманих працівників на заводах банкрутах, а також законодавчу норму, яка накладає фінансові санкції на підприємствах-боржниках».

За словами М.ЯКІБЧУКА, найбільша заборгованість по зарплаті на сьогодні досі спостерігається у Донецькій, Луганській, Харківській областях і Києві, а найбільш проблемними галузями економіки є транспортна, машинобудівна, вугільновидобувна та хімічна.